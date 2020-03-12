Польское подразделение издания Eurogamer опубликовало выдержку из недавней беседы главы компании CD Projekt Адама Кичиньского с журналистами, в которой он заявил о том, что компания уже строит планы на следующий проект. Исходя из слов господина Кичиньского, небольшой задел и понимание, как должен выглядеть секретный проект, уже есть, но сейчас студия полностью сконцентрирована на работе над Cyberpunk 2077 и сетевым режимом для неё.

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Как пояснил Кичиньский, у CD Projekt RED теперь две основных франшизы — The Witcher и Cyberpunk — и следующие проекты пока будут относиться либо к той, либо к другой. Журналисты полагают, что CD Projekt RED будет чередовать франшизы, поэтому следующий проект будет относиться ко вселенной «Ведьмака». Впрочем, сам руководитель студии на этот счёт никаких точных комментариев не дал и заявил лишь, что новинка не будет носить название The Witcher 4.

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Известно, что начальной разработкой новой игры будет заниматься небольшая группа внутри CD Projekt RED: основные же ресурсы студия направит на Cyberpunk 2077.

К слову, недавно Cyberpunk 2077 была отправлена в рейтинговые агентства, так что технически игра готова от начала и до конца. Релиз запланирован на 17 сентября.