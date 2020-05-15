На этой неделе Epic Games представила свой передовой движок Unreal Engine 5 и продемонстрировала, на что он способен в условиях некстгена (для демонстрации использовался «девкит» PlayStation 5). Графикой, предельно близкой к фотореалистичной, впечатлились все, но особенно увиденное понравилось художнику и YouTube-блогеру Мартину Небелонгу.

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Выкроив пару свободных часов вечером, Небелонг воссоздал сцену в пещере из демонстрации Unreal Engine 5 в весьма популярной нынче эксклюзивной для PlayStation 4 игре-конструкторе Dreams. Что из этого получилось, можно увидеть на видеозаписи ниже.

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В Dreams при желании можно воссоздавать целые игры, в частности, в феврале энтузиаст с помощью предоставленных Dreams инструментов сконструировал внушительную по масштабам и степени проработки часть Fallout 4.