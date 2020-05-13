Epic Games представила передовой движок Unreal Engine 5 и показала его возможности
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рекламаСегодня в 18:00 по московскому времени от Epic Games должен был состояться некий чуть ли не меняющий правила игры анонс. Что ж, указанное время настало, и Epic Games не откладывая дело в долгий ящик представила новейший движок Unreal Engine 5 и даже продемонстрировала его возможности в условиях PlayStation 5.
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