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Сегодня в 18:00 по московскому времени от Epic Games должен был состояться некий чуть ли не меняющий правила игры анонс. Что ж, указанное время настало, и Epic Games не откладывая дело в долгий ящик представила новейший движок Unreal Engine 5 и даже продемонстрировала его возможности в условиях PlayStation 5.

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