О том, что Dreams — неслабый такой игровой «конструктор» с массой возможностей для творчества, было очевидно ещё задолго до его релиза. Теоретически, с течением времени число талантливых проектов в Dreams, благодаря которым люди смогут попробовать построить карьеры геймдизайнеров, будет планомерно увеличиваться, а пока можно полюбоваться одним из первых серьёзных творений — воссозданной Fallout 4 за авторством энтузиаста под ником Robo_Killer_v2.

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В 26-минутном видеоролике можно заметить воссозданную постапокалиптическую локацию Fallout 4, взаимодействие с полностью функциональным «Пип-боем», систему диалогов, механику стрельбы и многое другое.

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Пока что Fallout 4 Dreams Edition — это ранний проект, в котором доступна лишь малая часть локаций, видов оружия и мутантов. Над своим проектом Robo_Killer_v2 трудился девять месяцев.

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Стоит ли удивляться тому, что Dreams была восторженно встречена как профессиональными критиками, так и простыми игроками?