Ubisoft назвала причину появления в The Division 2 плаката, который в своё время посчитали намёком на Assassin’s Creed Valhalla
Assassin’s Creed Valhalla была официально представлена на прошлой неделе. Разработчики подтвердили и скандинавский сеттинг, и войну викингов с англичанами, и вообще поведали немало подробностей грядущего проекта, однако задолго до анонса Сеть полнилась различными слухами и догадками о времени и месте действия будущей Assassin’s Creed.
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Один из таких намёков год назад в The Division 2 разглядели любознательные поклонники Assassin’s Creed. На одном из игровых плакатов был обнаружен персонаж, держащий в руке предмет, похожий на Яблоко Эдема, а сам плакат имел недвусмысленное название Valhalla. После анонса Assassin’s Creed Valhalla может возникнуть закономерная уверенность в том, что догадки оказались правдивыми, и плакат действительно намекал на будущую часть знаменитой франшизы, но, как пояснил нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевит, на самом деле мы имеем дело с удивительным совпадением.
рекламаПо словам господина Макдевита, Ubisoft Massive (коллектив, разработавший The Division 2) — шведская студия, и её сотрудники просто хотели добавить в игру что-то скандинавское. Получилось «безумное» совпадение, особенно, учитывая, что на момент появления плаката монреальское подразделение Ubisoft ещё даже не определилось с финальным названием новой части Assassin’s Creed.
рекламаНапоминаем, что Assassin’s Creed Valhalla планируется к выходу в конце этого года на всех актуальных платформах, включая консоли нового поколения. Премьера игрового процесса запланирована на этот четверг, 7 мая, в рамках нового выпуска Inside Xbox.
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