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Первый геймплей Assassin’s Creed Valhalla и другие игры для Xbox Series X покажут на следующей неделе

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Час назад Ubisoft наконец-то полноценно представила Assassin’s Creed Valhalla и поделилась первыми подробностями новинки. К сожалению, геймплей нам не показали, но это ненадолго. Как стало только что известно, игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla покажут в рамках очередного мероприятия Inside Xbox, запланированного на 7 мая в 18:00 по московскому времени.

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Вместе с Assassin’s Creed Valhalla, заявленной как «кроссгенный» проект, на Inside Xbox нам также покажут игры для новой консоли от Microsoft.

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microsoft ubisoft ubisoft montreal assassins creed valhalla
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