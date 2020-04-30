Час назад Ubisoft наконец-то полноценно представила Assassin’s Creed Valhalla и поделилась первыми подробностями новинки. К сожалению, геймплей нам не показали, но это ненадолго. Как стало только что известно, игровой процесс Assassin’s Creed Valhalla покажут в рамках очередного мероприятия Inside Xbox, запланированного на 7 мая в 18:00 по московскому времени.

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Вместе с Assassin’s Creed Valhalla, заявленной как «кроссгенный» проект, на Inside Xbox нам также покажут игры для новой консоли от Microsoft.