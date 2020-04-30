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Assassin’s Creed Valhalla: премьера кинематографического трейлера и первые подробности

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Как и было обещано вчера вечером, сегодня Ubisoft официально устроила премьеру кинематографического видеоролика Assassin’s Creed Valhalla. Видео получилось эмоциональным, и в самом его конце нашему вниманию предстал скрытый клинок ассасина. Всё верно — легендарное оружие Ордена Ассасинов возвращается.

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События Assassin’s Creed Valhalla разворачиваются в IX—X веках на территории Англии. Главный герой игры — викинг Эйвор, который ведёт за собой армию, призванную завоевать для гордого и воинственного северного народа более плодородную и богатую территорию, чем их родная Скандинавия. В ходе игры мы будем совершать набеги на английские поселения, развивать собственное поселение и, естественно, бороться с англичанами, которые викингов сюда отнюдь не звали. Выбор пола главного героя допускается.

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Упоминается возможность строительства политических союзов и влияние принимаемых в ходе игры и боёв решений на дальнейшую судьбу прохождения. Иными словами, играть придётся разумно. Каким образом наш герой связан (и связан ли) с Орденом Ассасинов, впрочем, пока не разглашается. Зато известно, что на смену орлу нашему герою придёт ворон.

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Заявлены переосмысленная боевая система, в частности, возможность использовать сразу два вида оружия, множество сторонних активностей, механика развития нашего викингского клана, и многое другое. Совместного прохождения в Valhalla не будет, морские баталии второстепенны.

Первые скриншоты:

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Изображения обложек различных изданий игры:

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Релиз Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец этого года на PC и консолях как нынешнего, так и следующего поколений. На PC игра будет распространяться исключительно через Uplay и Epic Games Store. При желании уже можно оформить предварительный заказ.

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