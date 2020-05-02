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Несмотря на коронавирус, работа над S.T.A.L.K.E.R. 2 идёт по плану

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Коронавирус самым пагубным образом влияет на жизнь общества и вносит свои коррективы в работу видеоигровой индустрии, вынуждая разработчиков игр переносить премьеры и релизы на всё более и более поздние сроки.

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Поклонники серии S.T.A.L.K.E.R. заволновались, что по аналогии со многими другими проектами релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 из-за самоизоляционных мер и удалённой работы может пострадать, но PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров в интервью изданию Cybersport.ru успокоил игроков, заявив, что работа над игрой идёт по плану.

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По словам Бочарова, какой-то устоявшейся тенденции в отношении влияния пандемии на производство игр не наблюдается. Сейчас абсолютно все игровые компании оказались в неожиданной и сложной ситуации, и кому-то удаётся справляться легче, кому-то приходится сложнее. GSC Game World же справляется хорошо: процессы подготовки S.T.A.L.K.E.R. 2 идут по плану, а в некоторых аспектах идут даже чуть быстрее, чем в стандартных условиях.

Ранее GSC Game World уточняла, что в этом году нас ждёт больше подробностей S.T.A.L.K.E.R. 2, однако пока что с нами поделились только первым изображением игры. Это если не считать модели батона хлеба.

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gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2
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