В конце прошлого года студия GSC Game World пообещала, что в нынешнем году нас ждут подробности S.T.A.L.K.E.R. 2. Что ж, сегодняшний день можно считать знаковым, ведь разработчики наконец-то опубликовали первый скриншот из игры. На самом снимке экрана можно обнаружить логотипы игры, студии, а также движка Unreal Engine 4. Факт применения именно этого игрового движка разработчики зафиксировали ещё в начале года.

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Публикацию скриншота авторы приурочили к тринадцатой годовщине старта продаж культовой S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl и заверили нас в том, что это важный, но далеко не единственный подарок в этом году.