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GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2

39
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В конце прошлого года студия GSC Game World пообещала, что в нынешнем году нас ждут подробности S.T.A.L.K.E.R. 2. Что ж, сегодняшний день можно считать знаковым, ведь разработчики наконец-то опубликовали первый скриншот из игры. На самом снимке экрана можно обнаружить логотипы игры, студии, а также движка Unreal Engine 4. Факт применения именно этого игрового движка разработчики зафиксировали ещё в начале года.

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Публикацию скриншота авторы приурочили к тринадцатой годовщине старта продаж культовой S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl и заверили нас в том, что это важный, но далеко не единственный подарок в этом году.

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gsc game world s.t.a.l.k.e.r. 2
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Сейчас обсуждают

Александр Тыниховский
19:56
стёкла чистые вот и выглядит криво
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
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19:55
Лучше наразивайте мощности такие чтобы был фпс такой без длсс
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Dewbauchee
19:53
Сейчас они не разбрасываются обещаниями как это делали при выходе первой части, 2 скриншота с даты анонса это очень мало. Рисунок будущей игры вообще не ясен. А разрабатывает игру совсем другая команд...
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
Ифаил Алиев
19:52
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