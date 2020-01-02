На новый год на сайте Unreal Engine случайно появилась информация о том, что ожидаемый проект S.T.A.L.K.E.R. 2 создаётся на базе именно движка производства Epic Games. Строго говоря, сообщество начало догадываться об этом ещё в 2018 году с подачи Сергея Галёнкина, но теперь студия GSC Game World решила официально подтвердить эту информацию.

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По словам представителей студии, они планировали сказать об этом позже, но Epic Games в новогоднюю ночь устроила сюрприз для всех, включая самих сотрудников GSC Game World, так что было решено не томить сообщество ожиданием.

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Как пишет GSC Game World на своей официальной VK-страничке, Unreal Engine 4 — это движок, который дал разработчикам возможность делать тот проект, который мы ждём. Во-первых, движок от Epic Games отлично справляется с отображением опасной и влекущей атмосферы S.T.A.L.K.E.R., а во-вторых, способствует поддержке и развитию мод-сообщества, благодаря которому мир Зоны живёт, пока официальные разработчики корпят над продолжением. В доказательство даже модель батона хлеба приложили.

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Авторы сразу успокоили игроков: факт применения Unreal Engine 4 никак не связан ни с платформами, ни с цифровыми магазинами. Но подробнее об этом скажут позже.