Следующая Battlefield выйдет в 2021 году
Несколько дней назад студия DICE объявила о прекращении поддержки Battlefield V новым контентом, а вскоре повторила аналогичную новость, но уже в отношении Star Wars Battlefront II. Очевидно, что компания перебрасывает силы на создание новой игры серии Battlefield, и в финансовом отчёте Electronic Arts в качестве «окна» её релиза фигурировал 2021/2022 финансовый год.
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рекламаВ переводе на привычный календарь это означает с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года, но в комментарии изданию IGN компания Electronic Arts слегка сузила данные сроки, заявив, что релиз новой Battlefield запланирован на 2021 год. Скорее всего, речь идёт об осени 2021-го; это было бы логично, принимая во внимание историю релизов игр серии Battlefield.
Известно, что новая Battlefield будет весьма амбициозной, ведь столь значительный по меркам серии промежуток между релизами её новых частей в первую очередь вызван желанием дождаться выхода консолей нового поколения.
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