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Активная поддержка Battlefield V новым контентом прекратится уже этим летом

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DICE поделилась сведениями о будущем Battlefield V, в которых пользователи справедливо заметили печальную новость. Но обо всём по порядку. Как известно, текущая, шестая глава под названием «В джунгли» (Into the Jungle) завершается 29 апреля. После этого DICE планирует в июне выпустить ещё одно обновление, которое добавит новый контент, оружие и исправления игры, и, собственно, всё.

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Многие игроки оторопели, явно не ожидая того, что разработчики завершают активную поддержку Battlefield V новым контентом. Некоторые фанаты игры даже решили уточнить, правильно ли они поняли написанное, и DICE пояснила: после июня Battlefield V не будет получать ни новые карты, ни новое оружие и технику, ни стороны конфликта.

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После июня студия будет поддерживать Battlefield V лишь технически: проводить внутриигровые события, обновлять задания, а также бороться с нечестными игроками.

На самом деле, ситуация ожидаемая: Battlefield V уже полтора года, и студии пора переключаться на новую часть серии, которая, согласно отчёту Electronic Arts, выйдет только в 2021/2022 финансовом году. Вероятнее всего, речь идёт об осени 2021 года — это больше соответствует традиции серии.

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