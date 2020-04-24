Вчера вечером DICE объявила о том, что шестая глава Battlefield V станет последней; летом студия выпустит для игры некое новое контентное обновление, после чего её активная поддержка контентом закончится. Несмотря на то, что данное решение давно напрашивалось — игре уже полтора года от роду, а студии пора переключаться на новую часть — игроки искренне удивились и даже сильно расстроились.

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Как следствие, аккаунты Battlefield и DICE в социальных сетях подверглись массированному обстрелу гневными комментариями. Одни игроки обвиняют разработчиков в отказе от своих обещаний, другие жалуются на то, что они потратили на игру большие деньги, а на выходе получили слишком мало контента за такую сумму, третьи считают, что DICE рано бросила игру, хотя могла бы довести её до ума.

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Впрочем, есть и те, кто разделяют позицию DICE. Так, например, игроки вспомнили, что предыдущие игры серии Battlefield тоже активно поддерживались примерно в течение полутора лет, после чего отправлялись в свободное плавание. А один из самых популярных «ютуберов по Battlefield» Jackfrags даже поддержал решение DICE, отметив, что Battlefield V изначально поглотила череда неудач и досадных недоразумений, поэтому разумным шагом будет потихоньку переключаться на производство новой игры серии.

Согласно финансовому отчёту Electronic Arts, новую игру серии Battlefield планируют выпустить в период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года. Впрочем, трудно сказать, как на процесс повлияет вызванная коронавирусом самоизоляция и необходимость работать удалённо из дома.