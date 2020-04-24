Hello Games готовит «амбициозные» нововведения для No Man’s Sky
Космосим No Man’s Sky имеет все шансы попасть в историю игровой индустрии как упавший в грязь лицом проект, который сильные духом разработчики впоследствии вытащили, помыли и превратили в пример для подражания для всех представителей игровой промышленности.
реклама
Как стало известно из официальной новостной публикации студии Hello Games, на обновлении Exo Mech, добавившем в игру пилотируемых роботов, поддержка No Man’s Sky вовсе не заканчивается. Более того, уже в этом году игру ждут «амбициозные» нововведения, которые значительно расширят и улучшат игровой процесс.
рекламаВ подробности разработчики не вдаются, но, учитывая их потом и кровью восстановленную репутацию, просто так они воздух сотрясать не будут.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила