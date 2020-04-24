Космосим No Man’s Sky имеет все шансы попасть в историю игровой индустрии как упавший в грязь лицом проект, который сильные духом разработчики впоследствии вытащили, помыли и превратили в пример для подражания для всех представителей игровой промышленности.

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Как стало известно из официальной новостной публикации студии Hello Games, на обновлении Exo Mech, добавившем в игру пилотируемых роботов, поддержка No Man’s Sky вовсе не заканчивается. Более того, уже в этом году игру ждут «амбициозные» нововведения, которые значительно расширят и улучшат игровой процесс.

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В подробности разработчики не вдаются, но, учитывая их потом и кровью восстановленную репутацию, просто так они воздух сотрясать не будут.