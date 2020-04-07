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Космосим No Man’s Sky получил крупное обновление Exo Mech с пилотируемыми роботами

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Всего пару лет назад No Man’s Sky была синонимом несбывшихся обещаний и моря расстройства любителей исследовательских игр. С тех пор много воды утекло, разработчики многое переосмыслили и усердно начали улучшать свой проект. За последние годы No Man’s Sky получила несколько крупных обновлений, который некоторые игроки даже романтично окрестили пострелизным Ренессансом, и сегодня настала очередь ещё одного из них — под названием Exo Mech.

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Главная тема обновления — крупные пилотируемые роботы, которые станут нашими помощниками в деле сбора ресурсов и исследования планет. Роботы не только обличаются огромной грузоподъёмностью, но и защищают своего пилота от враждебной окружающей среды тех или иных планет.

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Вместе с тем обновление добавляет в игру новые графические эффекты, улучшения системы строительства базы, новые опции кастомизации и другие мелочи. Также разработчики исправили длинный список ошибок, описывать которые в рамках данного материала, пожалуй, избыточно и бессмысленно.

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hello games no mans sky
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