После того как Crytek официально анонсировала Crysis Remastered, в пресс-релизе компании во множественном числе упоминалось словосочетание «одиночные кампании», а впоследствии и креативный директор помогающей Crytek с ремастером студии Saber Interactive Тим Уиллитс (да, это бывший руководитель id Software) косвенно «подтвердил» данную информацию, заявив в своём Twitter о «ремастерах».

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Однако если мы сейчас попробуем отыскать то сообщение господина Уиллитса, то с удивлением обнаружим, что оно удалено. Причина есть — издание Inverse запросило у Crytek официальный комментарий на тему контентного наполнения Crysis Remastered и получило ответ: в состав обновлённой версии входит только оригинальная игра; в Crysis Remastered не входят ни Warhead, ни какая-либо другая игра серии.

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Впрочем, как считают журналисты, в будущем, если Crysis Remastered окажется успешным, компания может дополнить его и кампанией за Психа, которую многие считают более динамичной и интересной, чем оригинальную кампанию за Номада.

Напомним, что Crysis Remastered планируется к выходу летом этого года на PC, консолях текущего поколения и Nintendo Switch.