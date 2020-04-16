«Облучённый» нанокостюм: Crysis Remastered представлен официально
Любители ковыряться в сайтах сегодня уже испортили сюрприз любителям высокотехнологичных игр, «слив» практически всю необходимую информацию о Crysis Remastered, однако официальный анонс всё же должен был произойти. Встречаем, полностью обновлённый Crysis с поддержкой трассировки лучей и других модных графических технологий.
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Как пишет Crytek, обновлённая версия культовой игры создавалась с расчётом на оптимизацию для нового поколения «железа», а с работой ей помогала студия Saber Interactive, известная по World War Z, ремастеру Ghostbusters The Video Game и участием в разработке и портировании на Nintendo Switch многих других известных проектов, в частности, The Witcher 3.
рекламаCrysis Remastered порадует более качественными текстурами, улучшенными материалами, поддержкой темпорального сглаживания, технологий SVOGI и SSDO, современного эффекта глубины резкости, обновлённым освещением, эффектами частиц и прочим. Венчает данный перечень поддержка программной трассировки лучей — то есть, вам не нужно обладать совместимой видеокартой, чтобы полюбоваться «лучиками» в Crysis Remastered.
рекламаСогласно описанию, Crysis Remastered — это сборник, включающий в себя как первую Crysis, так и самостоятельное дополнение Crysis Warhead. По крайней мере, такой вывод можно сделать на словах «сфокусируется на одиночных кампаниях оригинальной игры».
Релиз запланирован на это лето на PC, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.
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