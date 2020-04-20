Появился новый намёк на то, что в состав ремастера Crysis также входит Crysis Warhead
То, что в состав Crysis Remastered помимо истории Номада, возможно, также входит и параллельная ей история Психа, внимательные игроки начали подозревать после того, как студия Crytek во время анонса использовала словосочетание «одиночные кампании» — именно во множественном числе. Разумеется, никто не исключал вероятность ошибки, тем более что в английском языке для этого достаточно только одной лишней буквы, но на выходных у данной информации появилось пусть и косвенное, но всё же подтверждение.
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Тим Уиллитс, креативный директор помогающей Crytek с ремастером студии Saber Interactive (а в прошлом — руководитель id Software), в своём Twitter написал, что разработчики скоро поведают нам дополнительные подробности о ремастерах. Снова во множественном числе.
рекламаСтоит напомнить, что оригинальные Crysis и Crysis Warhead вышли в 2007 и 2008 годах соответственно. Релиз Crysis Remastered же должен состояться этим летом, и порадует он нас улучшенными текстурами, поддержкой трассировки лучей и других модных графических технологий. Кстати, для трассировки лучей в Crysis Remastered необязательно обладать совместимой видеокартой.
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