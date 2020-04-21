Несмотря на то, что DOOM Eternal вышла уже месяц назад и интерес к ней закономерно иссякает, энтузиастов-спидраннеров это не останавливает. Даже наоборот: они продолжают устанавливать всё новые и новые рекорды скорости прохождения игры. Так, игрок под ником xamide опубликовал на своём YouTube-канале видео, в котором «проскакивает» DOOM Eternal всего за 24 минуты и 42 секунды. Это при учёте того, что при нормальных условиях прохождение игры занимает пару десятков часов.

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Энтузиаст проходил игру по правилам Any%, где ради максимально быстрого прохождения допускается игнорирование побочных заданий, использование багов и прочего.

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Кстати, недавно скоростное прохождение именно за авторством xamide смотрели сами разработчики DOOM Eternal. Увиденное вызвало у авторов игры смешанные чувства: с одной стороны, им было интересно взглянуть, как же людям удаётся выполнять столь сложные трюки, с другой, им стало грустно, глядя на то, как их многолетний труд «пробегается» за какие-то десятки минут. Впрочем, разработчики зря расстраиваются: спидранам предшествуют многократные исследования локаций и бесчисленные повторения действий, так что на деле спидраннеры играли в DOOM Eternal больше многих.