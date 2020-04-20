Энтузиасты уже неоднократно устанавливали рекорды скорости прохождения DOOM Eternal по тем или иным правилам спидрана, но лишь недавно разработчики из id Software взглянули на процесс. Причина, по которой они избегали просмотра подобных роликов, проста — мало кому приятно смотреть на то, как его творение «проскакивают» в десятки раз быстрее расчётного времени. Но журналистам IGN удалось уговорить Марти Страттона, Хьюго Мартина, Эвана Юбенска и Джерри Киэна посмотреть запись скоростного прохождения DOOM Eternal и дать свою оценку происходящему.

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С одной стороны, разработчиков впечатлила находчивость автора скоростного прохождения, а в отдельных моментах они даже удивлялись, как подобные «эксплойты» остались в финальной игре. С другой же стороны, глядя на то, как игрок пробегает локации, на которые у id Software ушли годы работы, разработчики невольно расстроились.

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Стоит отметить, что 27 минут — это уже не рекорд; на выходных энтузиаст xamide сумел «пробежать» DOOM Eternal за 24 минуты и 42 секунды.