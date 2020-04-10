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Dead Island 2 может выйти на консолях нового поколения

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Несчастный проект Dead Island 2 был анонсирован в 2014 году и с тех пор пережил столько испытаний, что никому такого не пожелаешь. У игры менялся разработчик, нас неоднократно уверяли в том, что проект жив и обязательно выйдет, потом у неё ещё раз сменился разработчик, и нас опять заверили в том, что волноваться не стоит. В общем, с игрой до сих пор ничего непонятно, зато, похоже, стал известен перечень платформ, на которых она выйдет.

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На сайте студии Dambuster, которая с прошлого года отвечает за Dead Island 2, появилась вакансия арт-директора для «следующей части франшизы Dead Island», которая будет доступна как для нынешних, так и для будущих игровых платформ.

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Безусловно, делать из описания вакансии какие-то выводы — неблагодарное занятие, но спустя почти шесть лет после анонса проекта поклонникам Dead Island хочется иметь хоть какие-то зацепки.

Между тем потенциально прекрасный зомби-экшен Dying Light 2 вполне реален, однако в начале этого года его релиз был отложен на неопределённый срок. На днях стало известно, почему.

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deep silver dead island 2 dambuster studios
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