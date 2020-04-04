Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Techland объяснила, почему отложила релиз Dying Light 2

+
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Скидки до 50% в Ситилинке
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Этот Samsung дороже любого iPhone (и круто больше 100тр)
Крутейший нереф RTX 2080 по самой низкой цене

В январе студия Techland отложила выход зомби-экшена Dying Light 2 с весны текущего года на неопределённый срок. Естественно, на тот момент коронавирус был ещё чем-то диковинным и далёким и не успел разрастись до масштабов пандемии, поэтому причина переноса была не в этом. Изначально причин нам не назвали, пообещав, что в ближайшие месяцы обо всём расскажут, и вот, «ближайшие месяцы» наступили.

реклама

В беседе с журналистами Official Playstation Magazine продюсер игры Эйген Хартон заявил, что перенос релиза вызван желанием разработчиков улучшить и расширить основные элементы игрового процесса Dying Light 2. В частности, авторам удалось доработать сюжетную линию, расширить число возможных вариантов решений, от которых в Dying Light 2 зависит очень многое, а также поднять уровень возможностей в её открытом мире. Как поясняет Хартон, основная задача разработчиков Dying Light 2 заключается в том, чтобы новинка стала эволюцией первой части.

реклама

Также господин Хартон затронул тему трассировки лучей, которая тоже отчасти является причиной отложенного релиза. Благодаря выигранному времени в Dying Light 2 удастся сделать более реалистичное освещение, которое, в свою очередь, пойдёт на пользу атмосферности игры, особенно — в ночное время суток.

Новыми даже приблизительными сроками релиза Dying Light 2 Хартон, впрочем, не поделился.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

techland dying light 2
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Techland объяснила, почему отложила релиз Dying Light 2
+
Сравнение сцен из оригинальной Resident Evil 3 и ремейка записали на видео
3
Call of Duty Modern Warfare: выходные бесплатного доступа и дата начала третьего сезона
4
Valorant от Riot Games мгновенно ворвалась на первое место «топа» Twitch
10
Красоты Мичигана в свежем видео SnowRunner
1
Ремейк Resident Evil 3 продемонстрировал более скромный старт в Steam, чем ремейк Resident Evil 2
7

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
27 марта 2020 47
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
1 апреля 2020 36
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
30 марта 2020 45
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 52
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
2 апреля 2020 26
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
23 марта 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мой ПК за более чем 1000$ из конца нулевых - полное техническое обслуживание и оживление
235
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
139
Чем охлаждать народный райзен. Часть 1: заводской топ
38
Магазин Keysworlds предлагает скидки на Microsoft Office и ключ для Windows 10 Pro за $9.49
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 570
15
Корпус RGeek L80S - приятный mini-ITX сюрприз из Китая
11
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
22
Весенняя распродажа ПО в магазине BZFuture: скидки до 60% и бесплатный ключ на Windows 10 Pro
25
Новые модели ноутбуков Republic of Gamers в 2020 году
4
AMOLED, или все же IPS: выгорание, ШИМ, боль в глазах и DC Dimming
4

Сейчас обсуждают

McArcher
02:27
Надеюсь что в 4000-ой серии скорость записи в память будет не-урезанной, а то в 3000-ых они какую-то херь сотворили с шестиядерниками.
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
Sh1rk0
02:27
"Ремейка". Это что за зверь такой?
Сравнение сцен из оригинальной Resident Evil 3 и ремейка записали на видео
enot52rus
02:26
Что за чушь ты из себя изрёк? про зачатие это сугубо плод твоего воспалённого разума. И судя по остальным крайностям у тебя дисковый телефон, ПК ЖИВАЯ МОЩЬ Pentium 4!!!, интернет у тебя моднячий 33.6k...
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Александр Дубовик
02:25
Что такое 30 гиг? Да ещё небось с подкачками и гибернациями. Это только если slc или Оптан какой-то...
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Александр Дубовик
02:23
А при чем тут 3х00?
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Александр Дубовик
02:22
А что у вас проблемы с руками,что вы на ZEN+ и nvme не в состоянии 7ку поставить? Или на ЕГЭ про гугл не было вопросов и вы не вкурсе про его существование?
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
McArcher
02:22
У AMD в играх прирост -- всегда меньше, чем в синтетике, из-за больших задержек при работе с памятью. Надеюсь, что наконец-таки догонят Intel в однопоточных задачах.
Архитектура Zen 3 повысит производительность процессоров AMD на 10-15%
Mad Deepness
02:16
Кривые руки это диагноз. Сидел на xeon X3363, 775 сокет в разгоне до 3.7ггц+8гб ддр2-800. Система на ссд, игры на ноутбучном хдд. И гта5 шла почти все время выше 50, а не в городе 60. И непрогруз текс...
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
DGalcev
02:12
То чуство, когда у тебя xeon e5-2678 v3 и производительность 9900 за 110 баксов. Нет, вы и дальше спонсируйте и развивайте интель.
Мои впечатления от смены Core i5-3570 на Ryzen 5 1600 без замены видеокарты (GeForce GTX 1060)
Александр Дубовик
02:12
И без десятки все отлично работает, вот незадача!
Мнение: Windows 7 и в 2020 году остается самой надежной, быстрой и отзывчивой ОС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем