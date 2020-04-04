Techland объяснила, почему отложила релиз Dying Light 2
В январе студия Techland отложила выход зомби-экшена Dying Light 2 с весны текущего года на неопределённый срок. Естественно, на тот момент коронавирус был ещё чем-то диковинным и далёким и не успел разрастись до масштабов пандемии, поэтому причина переноса была не в этом. Изначально причин нам не назвали, пообещав, что в ближайшие месяцы обо всём расскажут, и вот, «ближайшие месяцы» наступили.
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В беседе с журналистами Official Playstation Magazine продюсер игры Эйген Хартон заявил, что перенос релиза вызван желанием разработчиков улучшить и расширить основные элементы игрового процесса Dying Light 2. В частности, авторам удалось доработать сюжетную линию, расширить число возможных вариантов решений, от которых в Dying Light 2 зависит очень многое, а также поднять уровень возможностей в её открытом мире. Как поясняет Хартон, основная задача разработчиков Dying Light 2 заключается в том, чтобы новинка стала эволюцией первой части.
рекламаТакже господин Хартон затронул тему трассировки лучей, которая тоже отчасти является причиной отложенного релиза. Благодаря выигранному времени в Dying Light 2 удастся сделать более реалистичное освещение, которое, в свою очередь, пойдёт на пользу атмосферности игры, особенно — в ночное время суток.
Новыми даже приблизительными сроками релиза Dying Light 2 Хартон, впрочем, не поделился.
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