В Сеть просочился анонсирующий трейлер ремастера Call of Duty Modern Warfare 2
Теперь в существовании обновлённой версии Call of Duty Modern Warfare 2 можно практически не сомневаться: в Сеть по обыкновению просочился анонсирующий видеоролик, а также всплыла первая информация. Важно: видеоролики могут удаляться правообладателями, мы со своей стороны постараемся по возможности максимально оперативно следить и обновлять видео.
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Согласно утечке, ремастер Modern Warfare 2 по степени проработки мало чем уступит ремастеру первой Modern Warfare, вышедшему в 2016 году в составе спецсборника с Call of Duty Infinite Warfare. Нас ждут обновлённые текстуры, современная анимация персонажей, поддержка HDR и многое другое. Ремастер распространяется исключительно на одиночную кампанию Modern Warfare 2 — сетевой режим решили не переделывать, потому что у игроков и так уже есть прошлогодний перезапуск Modern Warfare и королевская битва Warzone.
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Кроме того, в немецком разделе PlayStation Store уже появилась страничка ремастера, из которой следует, что релиз состоится уже завтра. Соответственно, до анонса остались считанные часы, если не мгновения.
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