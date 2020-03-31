В своё время Call of Duty Modern Warfare 2 стала участницей скандалов на федеральных отечественных СМИ из-за крайне неоднозначной миссии «Ни слова по-русски», в которой нам надо было фактически устроить террор в московском аэропорту, расстреляв пассажиров и персонал. Из российской версии игры данная миссия была вырезана, но все всё прекрасно знали.

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Теперь, когда ремастер Modern Warfare 2 ещё не был официально представлен, но его полное прохождение загадочным образом уже «лежит» на YouTube, стало известно, что скандальная миссия в нём осталась.

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На данный момент интересна судьба игры на территории России. Прошлогодний перезапуск Modern Warfare, тоже ставший объектом скандала из-за демонстрации зверств русских солдат, например, в России не распространяли на PlayStation 4. Не исключено, что аналогичная участь постигнет и ремастер Modern Warfare 2.

Ожидается, что официальный анонс-релиз ремастера состоится уже сегодня.