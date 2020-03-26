По слухам, ремастер Call of Duty Modern Warfare 2 представят уже на следующей неделе
Намёки на существование обновлённой версии Call of Duty Modern Warfare 2 появляются уже достаточно давно и часто, чтобы поверить в их правдивость. Сегодня же с подачи относительно известного инсайдера Okami появилось ещё одно донесение: проект анонсируют уже в грядущий понедельник, 30 марта.
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Если верить инсайдеру, то ремастер будет ограничен сюжетной кампанией; заново выпускать мультиплеер Modern Warfare 2 не станут, поскольку у игроков и так уже есть прошлогодний перезапуск серии и королевская битва Warzone. Интересно, что вскоре учётную запись Okami в Twitter заблокировали. Что это значит — вопрос, на который придётся придумывать ответ самостоятельно.
рекламаСтоит напомнить, что, согласно утечкам, «основной» Call of Duty в этом году станет перезапуск Black Ops, который охватит четыре десятка лет Холодной войны, включая крупный эпизод Вьетнамской войны. Логично предположить, что его анонсируют вместе с ремастером кампании Modern Warfare 2.
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