Информация о Call of Duty 2020 начала поступать ещё до анонса прошлогодней Call of Duty Modern Warfare: именно тогда мы узнали, что новая часть якобы станет представительницей подсерии Black Ops и охватит четыре десятка лет Холодной войны. Сегодня же данную информацию подтвердил инсайдер The Gaming Revolution, который ранее заслужил положительную репутацию, опубликовав подробности Modern Warfare.

реклама

Итак, по информации инсайдера, Call of Duty 2020 действительно охватит 40 лет Холодной войны, включая обширный эпизод Вьетнамской войны. Новинка позиционируется как перезапуск ответвления Black Ops (по аналогии с прошлогодним перезапуском Modern Warfare), а в её кампании большое внимание уделено исторической достоверности; в частности, нам покажут Вьетнамскую войну с трёх точек зрения: США, Вьетконга и Южного Вьетнама. Будет ли в игре «серая мораль» наподобие Modern Warfare, инсайдер не сообщает, однако известно, что мрак и ужас Вьетнамской войны будут представлены во всей своей «красе».

реклама

В плане мультиплеера новинка будет похожа на прошлогоднюю Modern Warfare; во многом потому, что создаётся на том же игровом движке. Но будут и отличия: так, например, в классических сетевых режимах в Call of Duty 2020 не будет автоматически восстанавливаться здоровье. Специалисты канут в лету, на замену им придут оперативники. Будут ли оперативники отличаться чем-то кроме внешнего вида, не уточняется. Королевская битва в COD 2020 не планируется; Warzone — якобы последняя королевская битва в серии, и в будущем для неё выйдет новая карта как раз по мотивам Холодной войны.

По плану, релиз состоится этой осенью. А анонс, если традиция Call of Duty не будет нарушена, должен состояться до конца весны. Согласно предыдущим слухам, за разработку Call of Duty 2020 отвечает Treyarch. Раньше над ней трудились Sledgehammer и Raven, но студии разругались, и проект передали другой команде.