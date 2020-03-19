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Слух: Call of Duty 2020 станет перезапуском серии Black Ops и расскажет про Вьетнамскую войну

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Информация о Call of Duty 2020 начала поступать ещё до анонса прошлогодней Call of Duty Modern Warfare: именно тогда мы узнали, что новая часть якобы станет представительницей подсерии Black Ops и охватит четыре десятка лет Холодной войны. Сегодня же данную информацию подтвердил инсайдер The Gaming Revolution, который ранее заслужил положительную репутацию, опубликовав подробности Modern Warfare.

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Итак, по информации инсайдера, Call of Duty 2020 действительно охватит 40 лет Холодной войны, включая обширный эпизод Вьетнамской войны. Новинка позиционируется как перезапуск ответвления Black Ops (по аналогии с прошлогодним перезапуском Modern Warfare), а в её кампании большое внимание уделено исторической достоверности; в частности, нам покажут Вьетнамскую войну с трёх точек зрения: США, Вьетконга и Южного Вьетнама. Будет ли в игре «серая мораль» наподобие Modern Warfare, инсайдер не сообщает, однако известно, что мрак и ужас Вьетнамской войны будут представлены во всей своей «красе».

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В плане мультиплеера новинка будет похожа на прошлогоднюю Modern Warfare; во многом потому, что создаётся на том же игровом движке. Но будут и отличия: так, например, в классических сетевых режимах в Call of Duty 2020 не будет автоматически восстанавливаться здоровье. Специалисты канут в лету, на замену им придут оперативники. Будут ли оперативники отличаться чем-то кроме внешнего вида, не уточняется. Королевская битва в COD 2020 не планируется; Warzone — якобы последняя королевская битва в серии, и в будущем для неё выйдет новая карта как раз по мотивам Холодной войны.

По плану, релиз состоится этой осенью. А анонс, если традиция Call of Duty не будет нарушена, должен состояться до конца весны. Согласно предыдущим слухам, за разработку Call of Duty 2020 отвечает Treyarch. Раньше над ней трудились Sledgehammer и Raven, но студии разругались, и проект передали другой команде.

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