Half-Life Alyx уже запустили без VR-устройств
Казалось бы, только пару дней назад Valve, беседуя с журналистами, предположила, что пройдёт определённое количество времени, и энтузиасты выпустят модификацию, которая позволит сыграть в Half-Life Alyx без устройств виртуальной реальности — на старых добрых «клавомыши» — и вот, похоже, первые шаги в этом направлении уже предпринимаются.
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Вписать своё имя в историю решил Тайлер Маквикер, создатель портала Valve News Network. Во время прямой трансляции на Twitch он с помощью определённых параметров запуска и консольных команд сумел немного поиграть в Half-Life Alyx, используя привычные устройства ввода.
рекламаХотя работает всё достаточно криво, да и игровая атмосфера моментально растворяется (о чём и предупреждала Valve, предполагая появление подобных модификаций), очевидно одно: на достигнутом энтузиасты явно не остановятся. Пока что перед нами самые примитивные «наброски», которые не позволяют пройти игру.
рекламаОтметим, что VR-суть Half-Life Alyx была продиктована желанием Valve сделать уникальный проект. Компания неоднократно предпринимала попытки создания Half-Life 2 Episode Three/Half-Life 3, но в итоге в 2017 году решила опробовать себя в VR. Будет ли следующая игра серии также VR-эксклюзивной, покажет статистика Half-Life Alyx. А она не особо примечательная: 43 тысячи игроков в «пике», и лишь четыре тысячи игроков на момент написания данного материала.
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