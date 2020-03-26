Казалось бы, только пару дней назад Valve, беседуя с журналистами, предположила, что пройдёт определённое количество времени, и энтузиасты выпустят модификацию, которая позволит сыграть в Half-Life Alyx без устройств виртуальной реальности — на старых добрых «клавомыши» — и вот, похоже, первые шаги в этом направлении уже предпринимаются.

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Вписать своё имя в историю решил Тайлер Маквикер, создатель портала Valve News Network. Во время прямой трансляции на Twitch он с помощью определённых параметров запуска и консольных команд сумел немного поиграть в Half-Life Alyx, используя привычные устройства ввода.

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Хотя работает всё достаточно криво, да и игровая атмосфера моментально растворяется (о чём и предупреждала Valve, предполагая появление подобных модификаций), очевидно одно: на достигнутом энтузиасты явно не остановятся. Пока что перед нами самые примитивные «наброски», которые не позволяют пройти игру.

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