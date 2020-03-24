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Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо

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Главный недостаток вышедшего вчера вечером VR-шутера Half-Life Alyx — высокая, если не сказать запредельная степень эксклюзивности, из-за которой широкая общественность может только смотреть чужие прохождения. Таков выбор Valve, которая после многочисленных прототипов Half-Life 3 не смогла придумать в привычном видеоигровом формате никаких достойных триквела прорывных идей и решила попробовать силы в VR.

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Но, как считает Valve, рано или поздно энтузиасты избавят проект от обязательного требования наличия совместимых устройств виртуальной реальности. Однако вряд ли результат подобных преобразований обрадует игроков. Как пояснил Робин Уолкер из Valve, Half-Life Alyx и её механики изначально проектировались с расчётом на VR-устройства, поэтому играть в неё в «классическом» режиме было бы попросту не так увлекательно.

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Впрочем, как полагает Уолкер, подобная модификация была бы полезной с точки зрения понимания того, зачем Valve вообще решилась на VR-эксперименты со своей самой знаменитой франшизой.

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Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
Anton Gushin
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Valve считает, что моддеры рано или поздно отвяжут Half-Life Alyx от VR, но это будет плохо
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