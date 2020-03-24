Факт того, что для подавляющего большинства геймеров Half-Life Alyx станет игрой, которую они смогут пройти только на YouTube/Twitch и других подобных сервисах, был с самого начала продиктован сутью новинки: она — VR-эксклюзив. И вот, первая пострелизная статистика подтверждает элементарные прогнозы.

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Согласно собранной порталом Steam Database статистике, пиковое число играющих в Half-Life Alyx в Steam составило 42 858 человек, тогда как пиковое число наблюдающих на Twitch за тем, как играют другие, в «пике» достигло 300 777 человек. И это только Twitch; сколько людей просматривали геймплей Half-Life Alyx на том же YouTube и иных сервисах, портал Steam Database не указывает. Логично предположить, что ещё как минимум столько же, сколько на Twitch.

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Что касается пользовательских оценок, то люди, которым посчастливилось вживую поиграть в Half-Life Alyx, пребывают в настоящем изумлении и с удовольствием оставляют положительные отзывы в Steam. Средняя пользовательская оценка новинки на момент написания этих строк составляла 96 %.

Между тем на вопрос «Будет ли следующая Half-Life тоже VR-эксклюзивом?» Valve отвечает как типичная корпорация: это будет зависеть от результатов Half-Life Alyx. Остаётся только понять, что для Valve сорок три тысячи игроков в день релиза — успех или провал.