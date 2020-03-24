Valve внезапно (но, похоже, ненадолго) превратилась в одну из самых «разговаривающих» игровых компаний в мире. Нам уже рассказали о судьбе Half-Life 3, объяснили, откуда взялись слухи о Left 4 Dead 3, теперь очередь дошла до фанатского ремейка Half-Life, известного как Black Mesa.

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Беседуя с журналистами PC Gamer, дизайнер уровней Half-Life Alyx Дарио Касали отметил, что работая над VR-боевиком попутно решил перепройти оригинальную Half-Life, но спустя несколько часов бросил это дело и решил запустить Black Mesa. И вот её-то он с удовольствием прошёл от начала и до конца, назвав проведённую фанатами работу великолепной и превосходно исполненной.

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