Шуточное неумение Valve считать до трёх распространяется не только на Half-Life, но ещё также на Left 4 Dead и даже на Portal. Сегодня речь пойдёт о Left 4 Dead 3, которая несколько раз всплывала в качестве слухов, впоследствии официально опровергнутых Valve.

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Но, как известно, слухи — это такая вещь, которая практически никогда не возникает на пустом месте. Что-то должно было их породить. И в беседе с изданием IGN сотрудники Valve Крис Ремо и Робин Уокер приподняли завесу этой тайны.

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Как пояснили разработчики, они действительно несколько лет назад работали с элементами Left 4 Dead, однако проект подразумевался не как полноценная игра, а как рендер-тест для движка Source 2. Видимо, тогда из стен студии и утекли изображения выдержанных в стиле L4D локаций, на основе которых начали возникать самые разные слухи и домыслы.

Резюмируя: новая Left 4 Dead не разрабатывается, и неизвестно, возобновятся ли работы в перспективе. Учитывая, что Valve явно не хочет повторяться, о чём недвусмысленно заявила, рассказав вчера о судьбе Half-Life 3, то для возможного продолжения L4D в стенах студии сначала должны созреть новые прорывные идеи.