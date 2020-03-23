Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Критики в восторге от Half-Life Alyx

5
Gigabyte 2080 Super - суперпредложение в Ситилинке
RTX 2070 в Регарде резко дешевле чем везде
Nvidia RTX 8000 - 600 000р
RTX 2060 по старой цене в Регарде
1000 товаров по 1 рублю в Ситилинке

Несколько часов назад открылся доступ к VR-шутеру Half-Life Alyx — первой новой игре серии за последние 12,5 лет — и поскольку мы имеем дело с серьёзным проектом в культовой франшизе, теперь настала пора взглянуть, что о новинке думают профессиональные критики.

реклама

На момент написания данной заметки средняя оценка Half-Life Alyx на Metacritic составляла 93 балла. Обозреватели упоминают превосходный дизайн уровней, передовую графику, огромное внимание к деталям, а также интересные решения, которые стали возможны только в VR-режиме. Об этом, кстати, сотрудники Valve сегодня уже упоминали, рассказывая про судьбу так и не увидевшей свет Half-Life 3.

реклама

По мнению критиков, Valve удалось сделать прорывной проект, при этом отдельные журналисты не гнушаются называть Half-Life Alyx не только лучшим VR-проектом, который задаст стандарт для будущих VR-игр, но и лучшим шутером вообще. Впрочем, влияние эмоций списывать со счетов не стоит.

Кстати, если вы не опасаетесь «спойлеров», то, по всей видимости, Half-Life 3, действие которой развернётся в альтернативной линии времени, всё-таки «confirmed»: достаточно взглянуть вот на это видео концовки Half-Life Alyx.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

valve half-life alyx
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Критики в восторге от Half-Life Alyx
5
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
18
Состоялся релиз Half-Life Alyx
10
После бесплатной раздачи в Tomb Raider (2013) был зафиксирован рекордный «онлайн»
2
GSC Game World показала первый снимок экрана S.T.A.L.K.E.R. 2
56
Российская версия «облачного» сервиса NVIDIA GeForce NOW стала бесплатной на месяц
9

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
22 марта 2020 37
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce GTX 1650 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 580
18 марта 2020 46
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
16 марта 2020 47
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
13 марта 2020 29
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
12 марта 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестирование процессорозависимости Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - старые i5 и современные i3 "задыхаются"
86
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX Vega 64
37
Давайте разберёмся, какие у Linux преимущества перед Windows
245
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080
17
Тестирование влияния частоты оперативной памяти на производительность в Mount & Blade 2: Bannerlord (Beta, мультиплеер) - эталонная оптимизация
75
SSD с RGB – накопители магических знаний
16
Mount & Blade 2: Bannerlord - тестирование бюджетных видеокарт на максимальных настройках графики в 4K
15

Сейчас обсуждают

Алексей
04:08
молодцы!
Количество пользователей EMUI 10 перевалило за 100 миллионов
Алексей
04:06
вылетел с универа и женился? одно должно исключать другое, а не на оборот =)
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
Аслан Хироуз
04:02
Это всё хорошо, но где тестовые примеры? Где документация? ---------------- Ясно понятно, сама nvidia пишет следующее - "DLSS is currently in a closed beta release. NVIDIA is working with partners to ...
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
Алексей
04:00
зачем ссылки, разве зелошка не авторитет во всех сферах ?))) по моему хороший оптимистичный прогноз очень надеюсь, что так все и будет... а не те прогнозы от ведущих политиков типа короновирус это бож...
Первые сведения о технических характеристиках процессоров Intel Core 11-го поколения – новая архитектура, PCIe 4.0 и продвинутая графика
Андрей Рыжков
03:56
На нг купил себе сони на Андроиде. Цена тысяч на 5 больше, чем аналог конкурента. Но за андроид стоит переплатить. Да, звук хуже чем у всех. Но картина одна из лучших! В наличии было много разных мод...
Бывший разработчик Sony: разница в производительности между PlayStation 5 и Xbox Series X очень велика
Alexander Procenko
03:38
или артбук к вышедшим частям
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
Alexander Procenko
03:36
"недостатка идей" Согласен! От недостатка идей страдает ВСЯ игровая индустрия уже лет 10
Valve объяснила, почему Half-Life 3 так до сих пор и не вышла
Mixa8827
03:35
А сейчас в приставках чьё железо и как это помогает АМД?
Технология NVIDIA DLSS 2.0 повышает производительность в 2-4.6 раза — даже GeForce RTX 2060 позволит играть в 4К
Юра Зиновьев
03:24
а ты хоть знаеш скок у некоторых пенсия? умник
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
Тролль Толстый
03:20
Консолоте опять останутся кастомные крохи с барского стола пк-железа?
Архитектура RDNA2 для Xbox Series X и PS5 отличается от RDNA2 для следующего поколения Radeon
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем