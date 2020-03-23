Критики в восторге от Half-Life Alyx
Несколько часов назад открылся доступ к VR-шутеру Half-Life Alyx — первой новой игре серии за последние 12,5 лет — и поскольку мы имеем дело с серьёзным проектом в культовой франшизе, теперь настала пора взглянуть, что о новинке думают профессиональные критики.
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На момент написания данной заметки средняя оценка Half-Life Alyx на Metacritic составляла 93 балла. Обозреватели упоминают превосходный дизайн уровней, передовую графику, огромное внимание к деталям, а также интересные решения, которые стали возможны только в VR-режиме. Об этом, кстати, сотрудники Valve сегодня уже упоминали, рассказывая про судьбу так и не увидевшей свет Half-Life 3.
рекламаПо мнению критиков, Valve удалось сделать прорывной проект, при этом отдельные журналисты не гнушаются называть Half-Life Alyx не только лучшим VR-проектом, который задаст стандарт для будущих VR-игр, но и лучшим шутером вообще. Впрочем, влияние эмоций списывать со счетов не стоит.
Кстати, если вы не опасаетесь «спойлеров», то, по всей видимости, Half-Life 3, действие которой развернётся в альтернативной линии времени, всё-таки «confirmed»: достаточно взглянуть вот на это видео концовки Half-Life Alyx.
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