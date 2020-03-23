Двенадцать с половиной лет ожиданий закончились: новая Half-Life наконец-то добралась до прилавков. К сожалению для подавляющего большинства геймеров, в случае с Half-Life Alyx компания Valve решила устроить эксперимент и своего рода прощупать почву, поэтому новинка является эксклюзивом для устройств виртуальной реальности. Так что «проходить» её придётся с помощью просмотров чужих прохождений на YouTube, Twitch и других подобных площадках.

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Напоминаем, что события Half-Life Alyx разворачиваются между событиями оригинальной Half-Life и Half-Life 2: гигантская Цитадель в Сити-17 ещё только строится и всё худшее только впереди, но Сопротивление инопланетной расе, известной как Альянс, уже организуется. Мы играем за Аликс Вэнс, помогающую своему отцу Илаю в этом непростом, но важном деле.

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