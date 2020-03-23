DOOM Eternal была самой продаваемой игрой в Steam на минувшей неделе
Даже после релиза DOOM Eternal всё равно продолжает чуть ли не в ежедневном режиме становиться героиней новостных материалов. На сей раз пора поговорить о том, как долгожданная новинка «оккупировала» четыре из десяти позиций самых продаваемых игр в Steam за минувшую (с 16 марта по 22 марта) неделю. Как такое возможно? Легко: в отдельные позиции продаж Steam включает предзаказы, в том числе предзаказы различных изданий одной и той же игры.
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Таким образом, десятка самых успешных с финансовой точки зрения игр в Steam выглядит так:
- DOOM Eternal
- DOOM Eternal (предзаказ)
- Borderlands 3
- Borderlands 3
- DOOM Eternal Deluxe Edition (предзаказ)
- Stellaris Federations
- DOOM Eternal Deluxe Edition
- Grand Theft Auto 5
- Monster Hunter World Iceborne
- Ori and the Will of the Wisps
рекламаНа третьем и четвёртом местах в «топе» расположилась Borderlands 3, однако из официальной Steam-статистики неясно, какие именно издания данной игры стали лидерами.
Что касается DOOM Eternal, то ситуация закономерная: проект ожидаем и качественен. Средняя пользовательская оценка DOOM Eternal в Steam составляет 90 %, а в день релиза в Steam в неё играли свыше ста тысяч человек, что почти втрое больше, чем у DOOM (2016).
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