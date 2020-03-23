Даже после релиза DOOM Eternal всё равно продолжает чуть ли не в ежедневном режиме становиться героиней новостных материалов. На сей раз пора поговорить о том, как долгожданная новинка «оккупировала» четыре из десяти позиций самых продаваемых игр в Steam за минувшую (с 16 марта по 22 марта) неделю. Как такое возможно? Легко: в отдельные позиции продаж Steam включает предзаказы, в том числе предзаказы различных изданий одной и той же игры.

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Таким образом, десятка самых успешных с финансовой точки зрения игр в Steam выглядит так:

DOOM Eternal

DOOM Eternal (предзаказ)

Borderlands 3

Borderlands 3

DOOM Eternal Deluxe Edition (предзаказ)

Stellaris Federations

DOOM Eternal Deluxe Edition

Grand Theft Auto 5

Monster Hunter World Iceborne

Ori and the Will of the Wisps

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На третьем и четвёртом местах в «топе» расположилась Borderlands 3, однако из официальной Steam-статистики неясно, какие именно издания данной игры стали лидерами.

Что касается DOOM Eternal, то ситуация закономерная: проект ожидаем и качественен. Средняя пользовательская оценка DOOM Eternal в Steam составляет 90 %, а в день релиза в Steam в неё играли свыше ста тысяч человек, что почти втрое больше, чем у DOOM (2016).