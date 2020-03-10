Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Исследование: интерес игроков к Half-Life закономерно снижается

1
RTX 2070 по старому курсу, дешевле чем везде/это даром
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля
i9 10900 очень круто подешевел, дешевле даже 7900 и 8900

Французское игровое издание NoFrag провело любопытный анализ, из которого следует, что игроки потихоньку забывают про Half-Life. В качестве основы для исследования журналисты использовали статистику поисковых запросов Google и соотнесли график с некоторыми важными событиями для франшизы.

реклама

Отсчёт вёлся с ноября 2007 года: тогда как раз состоялся релиз Half-Life 2 Episode Two, и упоминание Half-Life в запросах Google достигло своего пика. После релиза второго эпизода наблюдался закономерный спад, затем редкие и небольшие взлёты после релиза первой публичной версии Black Mesa, потом опять снижение и лишь небольшой скачок после анонса Half-Life Alyx в конце ноября 2019-го.

реклама

Более того, Half-Life теперь сильно проигрывает таким франшизам, как Borderlands, Halo и Far Cry. Примерно на равных с Half-Life держится BioShock, о которой также стали забывать после выхода BioShock Infinite в 2013 году.

реклама

Стоит напомнить, что на прошлой неделе из раннего доступа наконец-то выбралась Black Mesa — фанатский ремейк первой Half-Life на движке Source, а VR-эксклюзивная Half-Life Alyx выйдет 23 марта. Эти события должны положительным образом повлиять на поисковые запросы о Half-Life в Google.

реклама

Между тем анонсирующий видеоролик Half-Life Alyx «собрал» на YouTube более десяти миллионов просмотров, а с полок американских магазинов практически мгновенно «смели» совместимые с игрой VR-устройства. Поэтому о смерти франшизы говорить пока слишком преждевременно.

Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Исследование: интерес игроков к Half-Life закономерно снижается
1
В Steam появились системные требования PC-версии обновлённой DOOM 64
9
Сыграть в Call of Duty Warzone на PlayStation 4 в России не получится
6
Anno 1800 получит в этом году три дополнения, новый сезонный пропуск уже доступен для покупки
2
The Persistence, эксклюзив для PS VR, готовится к выходу на PC и консолях
+
Королевская битва Call of Duty Warzone представлена официально
17

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 72
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 176
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
72
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
101
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
70
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
100
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
57
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
15

Сейчас обсуждают

w
13:09
РВВАИУ МИИСП ПОЛИТЕХ - был оценочный лист мог куда угодно с ним пойти. Выбрал второй. И квадратное уравнение тоже не все знали, двоечников было много больше, как то сдавали поступали во все времена.
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
Inqizitor
13:08
Откровение от сисадмина - Виндоуз сервер без гуи используют чисто там, где можно по ремоуту скрипты кидать и запускать, везде в остальных вариантах используют с гуи и повершел через иде, т.к. ps1 файл...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Мим0кр0к0дил
13:07
Оставь свои оценочные суждения о других людях при себе. Только в таком случае ты не будешь послан наxyй.
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
1TronpmG5
13:07
А почему ты об этом не сказал оратору выше?
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Dart-s
13:06
Следующий представитель высокопроизводительных видеокарт – GeForce GTX 285 –представляет собой эволюцию предыдущего топа в виде GeForce GTX 280 Хз как может быть "следующей" карта перед которой была ...
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
Алексей
13:05
мде инвидия тупо штаны протирала от 8800 до 560 разницы считай кот наплакал... у меня была радон 9800se которая разблокировалась в PRO. а потом купил 9800+... вполне годная была карта в паре с феномом...
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
Səule Bekjan
13:03
ottamasay
Илон Маск поставил под сомнение ценность высшего образования
Мим0кр0к0дил
13:03
Не стоит говорить за большинство. А то настанет тот день, когда санитары из дурки постучат в твою дверь.
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
1TronpmG5
13:01
А давай посмотрим на картину в целом? Речь у нас так или иначе пойдет про Windows vs Linix. Я могу ошибаться в деталях, так как за давностью лет уже много забыл. Я помню времена, когда доля Windows н...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Inqizitor
13:01
Пульман - это вагон. А кульман - чертежная доска. И да, при мониторах с ШИМ и 60 герц под досом в автокаде работать невозможно, относительный комфорт от 120 герц и 21" ЭЛТ с идеальным сведением и геом...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем