Французское игровое издание NoFrag провело любопытный анализ, из которого следует, что игроки потихоньку забывают про Half-Life. В качестве основы для исследования журналисты использовали статистику поисковых запросов Google и соотнесли график с некоторыми важными событиями для франшизы.

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Отсчёт вёлся с ноября 2007 года: тогда как раз состоялся релиз Half-Life 2 Episode Two, и упоминание Half-Life в запросах Google достигло своего пика. После релиза второго эпизода наблюдался закономерный спад, затем редкие и небольшие взлёты после релиза первой публичной версии Black Mesa, потом опять снижение и лишь небольшой скачок после анонса Half-Life Alyx в конце ноября 2019-го.

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Более того, Half-Life теперь сильно проигрывает таким франшизам, как Borderlands, Halo и Far Cry. Примерно на равных с Half-Life держится BioShock, о которой также стали забывать после выхода BioShock Infinite в 2013 году.

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Стоит напомнить, что на прошлой неделе из раннего доступа наконец-то выбралась Black Mesa — фанатский ремейк первой Half-Life на движке Source, а VR-эксклюзивная Half-Life Alyx выйдет 23 марта. Эти события должны положительным образом повлиять на поисковые запросы о Half-Life в Google.

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