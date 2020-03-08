Будучи королевской битвой с участием харизматичных героев, в Apex Legends логично большое время уделяется их проработке и подаче. Последним новым героем на момент написания данной заметки стал беспощадный киборг Ревенант, однако поклонники Apex Legends помнят, что его анонсу предшествовал некто Кузня, который якобы и должен был стать новым героем, но в результате гибели от рук Ревенанта уже никогда не станет. Зачем был нужен Кузня?

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Ответ на этот вопрос дал один из разработчиков Apex Legends Джейсон Маккорд в беседе с изданием DotEsports. Как пояснил Маккорд, разработчики преследовали две цели: первая и самая главная — обезопаситься от «датамайнеров», дав им ложный след и не испортив сюрприз с последующим анонсом Ревенанта; вторая — анонс Ревенанта благодаря этому стал более эффектным. На вопрос «Появится ли Кузня в игре в будущем?» господин Маккорд ответил: «Кузня супермёртв». Судя по всему, это «нет».

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Вообще, многие разработчики очень трепетно относятся к «раскопкам» информации по своим играм и даже расстраиваются, когда пользователи раскрывают все секреты задолго до официальных анонсов. На данном этапе интересно, как ещё авторы Apex Legends будут маскировать новых героев: повторяться ведь нельзя.