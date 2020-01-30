Хладнокровный убийца Ревенант в свежем сюжетном ролике четвёртого сезона Apex Legends
Respawn Entertainment продолжает наращивать «хайп» вокруг грядущего обновления Apex Legends, посвящённого годовщине со дня выхода игры. Подготавливая нас к новому игровому персонажу, разработчики уже опубликовали несколько тизеров и видеороликов, но сегодня было решено прекратить разговаривать загадками и выложить всё, как есть. Встречаем, Ревенант. Идеальный питаемый жаждой мести киборг, которому неведомо сострадание. Неведомо настолько, что его рука не дрогнет даже при виде маленькой девочки, на глазах которой погибли оба родителя.
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По сюжету, Ревенант был одним из величайших убийц Синдиката, но в результате программного сбоя он узнал, во что его превратила корпорация Hammond Robotics. После возвращения корпорации во Внешние земли Ревенант решил посвятить себя мести бывшим работодателям. Дело, конечно, благородное, но методы...
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Напоминаем, что четвёртый сезон стартует четвёртого февраля.
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