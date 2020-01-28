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Посвящённый новому герою Apex Legends видеоролик удивил трагической концовкой

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Через неделю в Apex Legends стартует четвёртый сезон и празднование годовщины со дня выхода данной королевской битвы. Вместе со стартом нового сезона в Apex Legends должен появиться и новый игровой персонаж, но, по всей видимости, им станет не тот, на кого разработчики намекали несколько дней назад.

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Но начнём по порядку. На прошлой неделе Respawn опубликовала тизер четвёртого сезона, на «обложке» которого красовался могучий боец по прозвищу Кузня (Forge). Игроки закономерно предположили, что именно Кузня станет новым игровым персонажем Apex Legends, но несколько часов назад на YouTube-канале игры появился сюжетный видеоролик, в котором Кузня даёт интервью журналистке местных СМИ. Всё идёт хорошо, но затем в студии начинает барахлить электроснабжение, и... Появляется Ревенант. Дальше обязательно смотрите сами.

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Неизвестно, является ли полное имя Кузни — Джеймс Маккормик — отсылкой к небезызвестному Кенни Покойнику Маккормику из «Южного Парка» или же это просто удачное совпадение, но получилось забавно и трагично одновременно. Между тем на официальном сайте игры появилось упоминание, недвусмысленно намекающее на то, что Кузня всё.

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На данный момент игроки строят догадки: либо 4 февраля в игре появятся сразу две «легенды», причём Кузня в этом случае станет ещё более «механизированным», либо же им станет один Ревенант.

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