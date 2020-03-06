До начала E3 2020 ещё три месяца, и из-за ситуации с коронавирусом неясно, будет ли вообще проводиться выставка в этом году, но компания Bethesda Softworks настроена оптимистично, и её главный маркетолог Пит Хайнс уже сообщил, что игроки точно могут ожидать демонстрации Ghostwire Tokyo и Deathloop от студий Tango Gameworks и Arkane Studios соответственно.

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Обе игры были анонсированы Bethesda на прошлогодней E3, но никакими хоть минимально значимыми подробностями разработчики и издатель тогда не поделились. По словам господина Хайнса, в этом году на E3 можно ожидать непосредственно демонстрацию данных игр, а не просто анонсирующие видеоролики.

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Касательно The Elder Scrolls VI Хайнс, увы, не обронил ни слова. Важно напомнить, что новая часть серии «Свитков» была представлена на E3 2018 , и с тех пор практически тишина. Пора бы уже и говорить начать, в самом деле.

К сожалению, ситуация с коронавирусом пока даже не думает стабилизироваться, и шанс того, что E3 2020 отменят или перенесут на более поздний срок, гораздо выше комфортного. Впрочем, действительно ли E3 так необходима в наше время потоковых трансляций и VOD, вопрос привычки. Sony, например, уже год успешно анонсирует все свои новинки с помощью видеожурналов State of Play.