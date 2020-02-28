Фанаты продолжают находить намёки на новую Silent Hill от Хидео Кодзимы
Фанаты серии Silent Hill вновь обнаружили «намёк» на то, что студия Kojima Productions готовит её продолжение. Сегодня в официальном Twitter студии отписался её глава по связям с общественностью Аки Саито и прикрепил фотографию себя на рабочем месте. Дальше — интереснее.
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В сообщении господин Саито попросил прощения за то, что хранил молчание («Sorry to be silent»), а также загадочно намекнул на то, что скоро студия расскажет, чем занимается. Дальше — ещё интереснее. Если приглядеться, то господин Саито держит в руке карандаш, на котором написано Pyramid, а в блокноте написано «Next Week!» («На следующей неделе!»). По мнению фанатов, Pyramid — это скрытый намёк на холм (hill).
рекламаКстати, в конце года Хидео Кодзима публиковал похожий «ребус»: пустой, тихий (silent) офис, а на фоне рабочего стола компьютера Кодзимы красовался песчаный холм (hill).
К слову, слухи о том, что Кодзима и компания Konami обсуждали возрождение Silent Hill, гуляют по сети ещё с начала декабря: тогда сообщалось, что речь идёт о наследнике отменённой Silent Hills, но без Нормана Ридуса в главной роли.
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