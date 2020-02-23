Rainbow Six Siege установила новый рекорд «онлайна» в Steam
После того как Ubisoft представила новую операцию для Rainbow Six Siege и огласила список нововведений на ближайшие два года, у игроков закономерно вырос к проекту интерес. Причём, возрос столь сильно, что новый «онлайн» стал рекордным за всё время существования игры: за последние 24 часа в Rainbow Six Siege максимально присутствовали 178 824 игрока.
реклама
Для сравнения, последние два года пиковые показатели «онлайна» Rainbow Six Siege болтались в районе 120—140 тысяч, а предыдущий рекорд — 176 208 игроков — был зафиксирован в марте 2018 года.
рекламаВажно отметить, что речь идёт именно о Steam-версии, однако игра также распространяется через Epic Games Store и собственный магазин Ubisoft; отдельной статистики по ним нет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила