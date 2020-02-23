После того как Ubisoft представила новую операцию для Rainbow Six Siege и огласила список нововведений на ближайшие два года, у игроков закономерно вырос к проекту интерес. Причём, возрос столь сильно, что новый «онлайн» стал рекордным за всё время существования игры: за последние 24 часа в Rainbow Six Siege максимально присутствовали 178 824 игрока.

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Для сравнения, последние два года пиковые показатели «онлайна» Rainbow Six Siege болтались в районе 120—140 тысяч, а предыдущий рекорд — 176 208 игроков — был зафиксирован в марте 2018 года.

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Важно отметить, что речь идёт именно о Steam-версии, однако игра также распространяется через Epic Games Store и собственный магазин Ubisoft; отдельной статистики по ним нет.