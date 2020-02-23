Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Rainbow Six Siege установила новый рекорд «онлайна» в Steam

+
RTX 2080 - цена РУХНУЛА
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
ASUS RTX 2070 - очень низкая цена для крутого бренда

После того как Ubisoft представила новую операцию для Rainbow Six Siege и огласила список нововведений на ближайшие два года, у игроков закономерно вырос к проекту интерес. Причём, возрос столь сильно, что новый «онлайн» стал рекордным за всё время существования игры: за последние 24 часа в Rainbow Six Siege максимально присутствовали 178 824 игрока.

реклама

Для сравнения, последние два года пиковые показатели «онлайна» Rainbow Six Siege болтались в районе 120—140 тысяч, а предыдущий рекорд — 176 208 игроков — был зафиксирован в марте 2018 года.

реклама

Важно отметить, что речь идёт именно о Steam-версии, однако игра также распространяется через Epic Games Store и собственный магазин Ubisoft; отдельной статистики по ним нет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft rainbow six siege
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Rainbow Six Siege установила новый рекорд «онлайна» в Steam
+
Авторы серии стелс-игр Styx анонсировали Rogue Lords, только скриншотов и видео пока нет
+
В Сеть просочилась пачка скриншотов из ремейка Resident Evil 3
7
DOOM Eternal: 9 минут игрового процесса на повышенном уровне сложности
6
И один в поле воин: геймер смог в одиночку уронить рейтинг игры на Metacritic
14
Художник Crytek показал, как выглядел бы современный Crysis
40

Интересные материалы

Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti
20 февраля 2020 112
Сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт?
21 февраля 2020 111
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 30 тысяч рублей: февраль 2020
19 февраля 2020 34
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 18 тысяч рублей: февраль 2020
12 февраля 2020 73
NVIDIA GeForce GTX 1660, как дела? Super!
10 февраля 2020 48
Топ лучших игровых компьютеров до 70 тысяч рублей: февраль 2020
16 февраля 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ-3 телевизора 4K UHD диагональю 55” до 30 000 рублей в российском Tmall на AliExpress
12
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
57
Огромные 4K-телевизоры в магазине Tmall на AliExpress: 55-дюймовый LG за 33 000 рублей
5
Железный занавес – самые классные корпусные вентиляторы, которые нельзя купить в России
71
AMD Radeon RX 5700 XT: видеокарта - сюрприз
31
Обзор видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5700 OC Gaming
46
Лучшие игровые компьютеры стоимостью до 80 тысяч рублей: февраль 2020
7

Сейчас обсуждают

Валерий Фомин
20:59
Не замаранная репутация, честное имя, уважение сознательных людей, самоуважение. Интел уже никакими выходками никого не удивит, терять им уже нечего.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
Aquesto
20:59
Даже я заорал 🤣
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
Crash
20:58
На заре открытия местных блогов, твоего автора я неоднократно уличал в копипасте статей с укроверов и 3дньюс. Причем этот автор не стеснялся копировать текстуху целыми абзацами.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
-=metallist=-
20:57
Что то припоминаю, но я тогда не часто на оверы заходил. Помню еще когда новости Greenco писал. Он то куда делся и как давно? Еще вспомнились 60 titanов от zampolitа...
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
-=metallist=-
20:56
Орать нужно громче, а то не слышно что то))
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
ZrZ
20:54
Никто не сомневается, что Хуанг не хочет терять статус лидера производительности среди настольных видеокарт - mindsharing играет огромную роль, и он прекрасно об этом знает. Весь вопрос в случае этой...
Видеокарта GeForce RTX 3080 Ti может оказаться на 50% производительнее легендарной видеокарты Big Navi от AMD
-=metallist=-
20:54
Ну я ящик много лет не смотрю, потому и не в курсе.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
redneck_prm
20:51
дак мне и того хватит друг майнер RX560 подогнал, и чот мой атлошка2 х4 на ддр2 тут явно становится слабым звеном. можно, конечно, в сторону 1600-го смотреть, но рабочих задач у меня для него нету, и...
Пересидеть на Ryzen 3 до выхода Ryzen 4000 и снижения цен на Ryzen 3000
Reivne
20:49
И правильно делали.
И один в поле воин: игрок смог в одиночку уронить рейтинг игры на Metacritic
N1ghtwish
20:46
Как и большинство игр с большим кол-вом игроков\юнитов в кадре (Lineage2, StarCraft2, Tera online и т.п.), но такие игры никто не теструет, а там у АМД серьезные проблемы.
10-ядерный процессор Intel Core i9-10900 оказался почти в 2 раза медленнее AMD Ryzen 9 3900X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем