Rainbow Six Siege: геймплей за оперативников из обновления Operation Void Edge
Rainbow Six Siege остаётся главным сетевым шутером Ubisoft, поэтому не приходится удивляться тому, что компания с завидной регулярностью выпускает для него обновления. Свежим обновлением, представленным в рамках турнира Six Invitational 2020, стала «операция» под красивым названием Void Edge, что можно перевести как «край пустоты». По традиции, в операции Void Edge два (три) нововведения: два бойца и переработка одной карты.
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Начнём по порядку. Оперативник-защитник Oryx. Настоящий богатырь мира Rainbow Six Siege: этот могучий воин родом из Иордании способен с поразительной скоростью преодолевать короткие дистанции, а также своей «тушкой» пробивать стены и сбивать с ног незадачливых оппонентов. Кроме того, Oryx может забираться в открытые люки, ещё сильнее развивая свою мобильность.
рекламаВторым оперативником, теперь уже атакующим, стала голландка Iana. Разведчица, применяющая голографическую копию самой себя, которой управляет в режиме от первого лица. Копия весьма правдоподобна, однако, в отличие от оригинала, не умеет стрелять и пользоваться экипировкой. Да и прочность голограммы, мягко говоря, не её сильная сторона.
рекламаНаконец, разработчики полностью переработают карту «Орегон», сделают систему разрушения заграждений более стабильной, поправят баланс, и прочее.
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