Вскоре после презентации двух новых оперативников из операции Void Edge компания Ubisoft рассказала, что ждёт её главный сетевой шутер Rainbow Six Siege в ближайшие два года. Всё верно: проект будет активно поддерживаться ещё как минимум до февраля 2022 года, или вплоть до шестого года существования Rainbow Six Siege.

реклама

В первый сезон пятого года проект вступит уже совсем скоро: его ознаменуют появление двух новых оперативников из Operation Void Edge, переработка карты «Орегон», одно новое событие и аркадный список. Такая же структура будет представлена и во втором сезоне пятого года с переработкой карты «Дом». А вот дальше будут значительные изменения.

реклама

С третьего сезона пятого года Rainbow Six Siege будет пополняться лишь одним оперативником вместо привычных дуэтов, а производственное время будет перераспределено на изменение игровых основ и механик. Вдвое уменьшившееся количество новых оперативников обещают компенсировать более высокой степенью проработки и оригинальности каждого из них. В третьем и четвёртом сезонах переработают карты «Небоскрёб» и «Шале» соответственно.

реклама

На шестой год тенденция продолжится, разве что переработки имеющихся карт будут разбавляться появлением новых полей боя.

Одного из худших оперативников в игре — Tachanka — ждёт полноценная переработка, в игре появится возможность записывать и затем просматривать записи матчей, будут улучшены системы меток, появится голосование за блокировку тех или иных карт и будет внедрена система репутации. Как она работает, пока не пояснили.

реклама

Также Ubisoft говорит уверенное «Да» релизу Rainbow Six Siege на консолях нового поколения и поддерживает идею кроссплея как между разными поколениями консолей, так и между разными их производителями. А вот «компьютерщики» будут играть только с себе подобными. Впрочем, в шутере с упором на соревновательный элемент иного и быть не должно.