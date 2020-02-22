Bethesda удалила почти все свои игры из сервиса GeForce NOW
Ранее в этом месяце холдинг Activision Blizzard изъял свои игры с просторов «облачного» сервиса GeForce NOW. Спустя короткое время NVIDIA объяснила, что произошло недоразумение, дескать, Activision Blizzard рассчитывала на присутствие лишь в рамках бета-тестирования сервиса. По всей видимости, нечто похожее произошло с Bethesda Softworks, поскольку пару часов назад официальный представитель NVIDIA заявил об удалении большинства игр издательства из GeForce NOW.
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Судя по сообщению представителя NVIDIA, из всех игр Bethesda в сервисе останется только кооперативный боевик Wolfenstein Youngblood, причём с полной поддержкой трассировки лучей для платных подписчиков.
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Между тем в целом у GeForce NOW всё не так уж плохо: с момента официального запуска в начале февраля система привлекла более миллиона новых пользователей, а число выстроившихся в очередь в «облако» от NVIDIA игр уже достигло полутора тысяч. Бытует мнение, что крупных издателей не устраивает система распространения игр в GeForce NOW.
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