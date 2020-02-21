В начале февраля игровое «облако» GeForce NOW вышло из продолжительного бета-теста, и вот, спустя две с небольшим недели NVIDIA уже делится статистикой успеха. Как пишет компания в своём официальном блоге, более миллиона новых пользователей присоединились к системе после её полноценного запуска.

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Кроме того, NVIDIA продолжит расширять доступную в GeForce NOW библиотеку игр: уже сейчас в систему образовалась очередь из полутора тысяч наименований. Кстати, в день релиза Cyberpunk 2077 (17 сентября, если не случится дополнительных переносов) также будет доступна в GeForce NOW, причём с полной поддержкой трассировки лучей. Учитывая, насколько требовательной данная игра на максимальных настройках качества будет к начинке компьютера, возможно, она станет главным стимулом попробовать «облако».

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К нынешнему этапу развития сервиса NVIDIA относится как к ознакомительному периоду, в течение которого игроки и издатели могут опробовать функциональность сервиса и принять те или иные решения.

Стоит напомнить, что в России функциональность GeForce NOW обеспечивается посредством GFN.ru, правила и предложения в котором отличаются от «оригинала», да и цены на удивление гораздо выше.