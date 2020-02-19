В начале февраля студия PlatinumGames дала понять, что в этом году она подготовит аж четыре важных анонса. Первый состоялся две недели наза: им оказался ремастер The Wonderful 101, деньги на который собирают на Kickstarter. Второй же состоится уже на следующей неделе, а конкретно, если верить порталу Gematsu, 27 февраля в журнале Weekly Famitsu.

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Больше никаких подробностей загадочного проекта нет. Между тем переиздание The Wonderful 101 уже собрало на Kickstarter свыше 1,6 млн долларов, что недвусмысленно демонстрирует высокую степень заинтересованности сообщества в продукции PlatinumGames.