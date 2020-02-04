Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

PlatinumGames запустила Kickstarter-кампанию по финансированию ремастера The Wonderful 101

7
Ситилинк продает 9700K заметно дешевле чем 8700K - надо брать
RTX 2080 Super - цена преодолела важный рубеж
Radeon RX 5600XT уже со скидкой по лучшей цене в Ситилинке
Цены на память снижены на 30% - пора брать

Обновление от 4 февраля: Как и предполагалось, цифра 4, которой PlatinumGames дразнила посетителей своего сайта, означает количество неких «шагов», которые студия намеревается сделать в обозримой перспективе. Первым шагом оказалась Kickstarter-кампания по финансированию ремастера супергеройского приключенческого экшена The Wonderful 101, выпущенного в 2013 году для Nintendo Wii U.

реклама

Минимальная необходимая разработчикам сумма составляет 50 тысяч долларов, и она была моментально достигнута. На момент написания данной заметки сумма собранных средств подбиралась к 200 тысячам долларов. Если PlatinumGames удастся собрать 250 тысяч долларов, то разработчики выпустят ремастер The Wonderful 101 на PC (через Steam), а если соберут 500 тысяч долларов, то проект заглянет и на PlayStation 4.

реклама

Выйти обновлённая версия игры должна уже в апреле.

Оригинал от 3 февраля: Студия PlatinumGames, лучше всего известная работой над NieR Automata и серией Bayonetta, решила, что не стоит отставать от моды и запустили на своём официальном сайте загадочный раздел Platinum4, на котором виднеется лишь соответствующая цифра.

реклама

На данный момент внятного объяснения происходящему нет, поэтому остаётся лишь ждать, чем это всё закончится. Игроки уже вовсю строят различные догадки: от выпуска сборника ремастеров до запуска Kickstarter-кампании по выпуску порта The Wonderful 101 для Nintendo Switch. В пользу последнего варианта отчасти свидетельствует недавняя фотография Хидеки Камия — одного из основателей студии — перед монитором, на котором очень «удачно» показано время 1 час 01 минута.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

platinumgames
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Epic Games отменила раздачу Pandemic — симулятора борьбы с эпидемиями
2
PlatinumGames запустила Kickstarter-кампанию по финансированию ремастера The Wonderful 101
7
Действительно Refunded: Blizzard возвращает деньги всем недовольным Warcraft III Reforged
1
Авторы стратегии Humankind показали две новые цивилизации, не забыв про скриншоты
+
Геймплейный трейлер к скорому старту четвёртого сезона Apex Legends
+
Первые 10 минут игрового процесса DOOM Eternal
19
Совместил приятное с полезным: инженер сделал из беговой дорожки «контроллер» для Death Stranding
+

Интересные материалы

NVIDIA GeForce RTX 2070, как дела? Super!
29 января 2020 61
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 6 тысяч рублей: январь 2020
22 января 2020 87
Выбор лучшего процессора для игрового компьютера стоимостью до 12 тысяч рублей: январь 2020
31 января 2020 22
NVIDIA GeForce RTX 2080, как дела? Super!
24 января 2020 123
Тестирование видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
21 января 2020 117
Разгон видеокарты AMD Radeon RX 5600 XT
23 января 2020 79

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших игровых компьютеров до 50 тысяч рублей: январь 2020
15
Почему не стоит в 2020 году покупать SSD объемом 120 Гбайт
115
WarCraft III: Reforged — сравнений версий
38
NVIDIA GeForce RTX 2060, как дела? Super!
40
Выбор видеокарты для белой/серой/серебряной сборки – никаких тестов, только ФенШуй
37
Способы хранения информации - паролей, сканов документов, фото и прочего - чтобы ничего не терялось и было под рукой
1

Сейчас обсуждают

NFK88
00:29
Сейчас бы из-за 360 заболевших 16 городов в Китае военными закрывать на карантин....ну ну. 360. 🤣
Epic Games отменила раздачу Pandemic — симулятора борьбы с эпидемиями
Дмитрий Лещенко
00:28
К голубым скорей
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
михаил коржнев
00:27
https://vk.com/spec_komp?w=product-43241369_1386957%2Fquery
Мои претензии к Windows 10 November 2019 Update (версия 1909)
LoL
00:27
Как что, кукурузные 4600 на 6/12) Потанцевал как раз таки скрыт, ибо в той же ларе в 3й сцене бенча эти 4600 медленнее чем 4200 12/12, а они в свою очередь медленнее авто 12/24, такая хурма)
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
Дмитрий Лещенко
00:26
Это прорыв. Дна
6-ядерный 12-поточный Intel Core i5-10500 оказался позади AMD Ryzen 5 3600X в бенчмарке SiSoftware
Дмитрий Лещенко
00:23
Лучейнет. Не топ
Флагманская видеокарта AMD Big Navi с трассировкой лучей может быть анонсирована уже через месяц
Дмитрий Лещенко
00:21
У амд карты с индексом х500 всегда были оч.слабые. Именно в этот раз 5500хт весьма не дурна. Я такого не ждал.
Флагманская видеокарта AMD Big Navi с трассировкой лучей может быть анонсирована уже через месяц
sevik68
00:20
Не, седня в сохо взял два гудрама CL-100 по 1548. Да и этот рост связан с ростом бакса. Китайцы пока на прайс не влияют. Пока
Дефицит памяти и дисплеев спровоцирует резкий рост цен на компьютеры и ноутбуки
Ry Zen
00:17
Топ коммент.
Флагманская видеокарта AMD Big Navi с трассировкой лучей может быть анонсирована уже через месяц
Ry Zen
00:17
Иди рот с мылом помой.
Флагманская видеокарта AMD Big Navi с трассировкой лучей может быть анонсирована уже через месяц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем