Обновление от 4 февраля: Как и предполагалось, цифра 4, которой PlatinumGames дразнила посетителей своего сайта, означает количество неких «шагов», которые студия намеревается сделать в обозримой перспективе. Первым шагом оказалась Kickstarter-кампания по финансированию ремастера супергеройского приключенческого экшена The Wonderful 101, выпущенного в 2013 году для Nintendo Wii U.

реклама

Минимальная необходимая разработчикам сумма составляет 50 тысяч долларов, и она была моментально достигнута. На момент написания данной заметки сумма собранных средств подбиралась к 200 тысячам долларов. Если PlatinumGames удастся собрать 250 тысяч долларов, то разработчики выпустят ремастер The Wonderful 101 на PC (через Steam), а если соберут 500 тысяч долларов, то проект заглянет и на PlayStation 4.

реклама

Выйти обновлённая версия игры должна уже в апреле.

Оригинал от 3 февраля: Студия PlatinumGames, лучше всего известная работой над NieR Automata и серией Bayonetta, решила, что не стоит отставать от моды и запустили на своём официальном сайте загадочный раздел Platinum4, на котором виднеется лишь соответствующая цифра.

реклама

На данный момент внятного объяснения происходящему нет, поэтому остаётся лишь ждать, чем это всё закончится. Игроки уже вовсю строят различные догадки: от выпуска сборника ремастеров до запуска Kickstarter-кампании по выпуску порта The Wonderful 101 для Nintendo Switch. В пользу последнего варианта отчасти свидетельствует недавняя фотография Хидеки Камия — одного из основателей студии — перед монитором, на котором очень «удачно» показано время 1 час 01 минута.