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Появился намёк на скорое внедрение в Call of Duty Modern Warfare режима королевской битвы

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Слухи о том, что Call of Duty Modern Warfare тоже настигнет эпидемия королевских битв, появляются со столь завидной регулярностью, что сомневаться уже практически не приходится — режиму быть. Вчера, например, со стартом второго сезона Modern Warfare почву для догадок подготовила сама студия Infinity Ward.

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В сопутствующем старту второго сезона видеоролике игроки обнаружили кадры с огромным полем боя и готовящимися к прыжку из транспортного самолёта солдатами. Уж очень сильно это напоминает начальный этап «выброски» в любой королевской битве.

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Кроме того, в главном меню игры был обнаружен некий «засекреченный режим». К слову, возможно, мы уже практически досконально знаем подробности королевской битвы в Modern Warfare.

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