Намедни холдинг Activision Blizzard опубликовал отчёт за третий квартал финансового года. Вскоре после публикации отчёта руководитель холдинга Бобби Котик, выступая перед инвесторами, заверил их в правильности «мобильного» курса компании.

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По словам Бобби Котика, Diablo Immortal делает серию более доступной для широкого пользователя, благодаря чему к магии Diablo смогут прикоснуться далёкие от компьютерного и/или консольного гейминга люди. Также, по словам главы холдинга, Blizzard Entertainment будет готовить и другие мобильные проекты параллельно с играми для PC и консолей.

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