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Blizzard работает над несколькими мобильными играми

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Намедни холдинг Activision Blizzard опубликовал отчёт за третий квартал финансового года. Вскоре после публикации отчёта руководитель холдинга Бобби Котик, выступая перед инвесторами, заверил их в правильности «мобильного» курса компании.

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По словам Бобби Котика, Diablo Immortal делает серию более доступной для широкого пользователя, благодаря чему к магии Diablo смогут прикоснуться далёкие от компьютерного и/или консольного гейминга люди. Также, по словам главы холдинга, Blizzard Entertainment будет готовить и другие мобильные проекты параллельно с играми для PC и консолей.

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Стоит напомнить, что Diablo Immortal стала жертвой неудачной презентации: в 2018 году на фестивале BlizzCon все ждали анонс Diablo IV для PC и консолей, а получили Diablo Immortal для смартфонов и планшетов вместе с бурей отрицательных эмоций от несоответствия ожидаемого и действительного. Спустя год Blizzard исправила ошибку, и на BlizzCon 2019 наконец-то анонсировала Diablo IV. Так что претензии к Blizzard в этом плане должны быть исчерпаны.

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