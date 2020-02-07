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Финансовый отчёт Activision Blizzard: планы на ремастеры, поддержка WoW Classic и новая Call of Duty

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Продолжаем череду квартальных финансовых отчётов крупных игровых издателей и холдингов. Очередь дошла до Activision Blizzard, у которого есть несколько хороших, но вполне ожидаемых новостей.

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Итак, без очередной Call of Duty в этом году не обойдётся: релиз планируют на осень, а анонс, если традиция не будет нарушена, должен состояться весной. Судя по всему, это что-то интересное, поскольку холдинг возлагает на новинку большие надежды и ожидает высоких продаж. Прошлогоднюю Modern Warfare без внимания не оставят: игра будет поддерживаться, в частности, игроков ждут обновления-сюрпризы.

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Activision Blizzard готовит несколько ремастеров и «переосмыслений» своих игр; анонсы должны состояться уже в этом году. Что это за игры, впрочем, пока можно лишь гадать.

Пользовательская база Overwatch достигла 50 млн игроков, и не в последнюю очередь благодаря релизу на Nintendo Switch. Количество загрузок Call of Duty Mobile перевалило за 150 миллионов. Call of Duty Modern Warfare с финансовой точки зрения стала значительно успешнее, чем Black Ops 4, и для издателя это стало неожиданностью, ведь в Modern Warfare применяется совсем другая система монетизации.

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Также Activision Blizzard довольна успехами World of Warcraft в целом и Classic-версии в частности. Для второй, кстати, будут выпускать новый контент. Суммарная активная пользовательская база игр холдинга составляет около 160 млн игроков.

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Не остался без внимания скандальный релиз Warcraft III Reforged, за который руководителю Blizzard Entertainment Джею Аллену Брэку пришлось ответить перед инвесторами холдинга. По словам Брэка, Blizzard не удалось достичь ожидаемой высокой планки качества проекта, но компания известна тем, что планомерно поддерживает и улучшает игры, так что волноваться насчёт Warcraft III Reforged не стоит.

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